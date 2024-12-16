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        Haberler Yaşam 4 milyon TL'lik soruyu yapay zeka bile çözemedi

        4 milyon TL'lik soruyu yapay zeka bile çözemedi

        İngiltere'deki yarışmada 4 milyon TL ödüllü bir soru sosyal medyada gündeme oturdu. O soruda "100 kişilik bir odada %99'u solak. Bu oranı %98'e düşürmek için kaç solak çıkmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 22:22 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:22
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        Bu soruyu yapay zeka bile çözemedi!
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        İngiltere’deki yarışmada 4 milyon TL ödüllü bir soru sosyal medyada gündeme oturdu.

        O soruda “100 kişilik bir odada %99’u solak. Bu oranı %98’e düşürmek için kaç solak çıkmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

        İşin ilginci sorunun cevabını ilk anda yapay zeka bile bilemedi. Cevap “50 kişi” olacakken yapay zeka “1 kişi” şeklinde soruyu yanıtladı.

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