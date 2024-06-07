4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!

Konya'da, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta ailesiyle oturan ve bekâr olduğu öğrenilen Gül Bedel (26), önceki gün saat 06.30 sıralarında evde hareketsiz halde bulundu.

YÜKSEK DOZDA HAPLA HAYATINA KIYMIŞ DHA'da yer alan habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Gül Bedel'in, yüksek dozda hap içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

SİTE BAHÇESİNDE BİR KADIN ÖLÜ BULUNDU Gül Bedel'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu olaydan yaklaşık 4 saat sonra da aynı mahallede Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde bir kadın, yerde hareketsiz yatarken bulundu.

4 SAAT SONRA ABLASI DA YAŞAMINA SON VERDİ İhbarla adrese giden polis, adının Şerife Bedel (30) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü saptadı. Bekâr olan Bedel'in de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şerife Bedel'in de otopsisinde yüksek dozda hap içerek öldüğü belirlendi. İki kız kardeş, bugün, Yazır Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.