Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.
YAZAR ORHAN KEMAL'E İTHAF EDİLDİ
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.
9 ÜLKEDEN 13 SANATÇI
Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.
ESERLER SERGİLENECEK
Mozaik sanatçılarının yapımını tamamlayacağı eserler, 21 Eylül'de Büyükşehir Belediyesi'nde sergilenecek.