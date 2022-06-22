4 Yaş Sendromu Nedir, Ne Kadar Sürer? - Çocuklarda 4 Yaş Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda 4 yaş sendromu belirtileri 0:00 / 0:00

Bebeklik ile birlikte büyüme sürecinde farklı dönemler ortaya çıkar. Bu dönemlerde bebeklerin ve çocukların davranışlarında farklılıklar meydana gelir. Bu dönemlerden biri ise 4 yaş sendromu olarak karşımıza çıkar. Çocukların fiziksel olarak da en hızlı değişimlerinin yaşandığı bu dönemde anne ve babaların dikkatli olması gerekir. İşte 4 yaş sendromu nedir? 4 yaş sendromu nasıl geçer? sorularının merak edilen cevapları.

4 Yaş Sendromu Nedir?

4 yaş sendromu bebeklikten çocukluğa geçişin ilk adımı olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem içerisinde çocuklarda ben kavramı daha belirgin bir hale gelir. Kişiliğin oluşmaya başladığı bu dönemde çocukların hareketlerinde daha asi tavırlar gözlemlenebilir.

Çocuklarda 4 Yaş Sendromu Neden Olur?

Anne ve babaların 4 yaş sendromunun neden olduğu konusunda araştırmaları devam etmektedir. Bu sürecin ana nedeni bebeklikten çıkıştır. Fiziksel değişimlerin hızlandığı bir dönem olan 4 yaş sendromu, ergenlik öncesinde yaşanan en sert dönem olarak da belirtilmektedir.

4 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?

4 yaş sendromu adından da anlaşıldığı üzere 4 yaş itibarı ile başlar. Bu süreçte öfke ve kızgınlık atakları başlangıç gösterebilir. 4 yaş sendromunun bitişi ise 6 yaş olarak ifade edilir.

4 Yaş Sendromu Belirtileri

4 yaş sendromunda en belirgin belirti çocuğun anne ve babaya karşı isyankâr tavırlar sergilemesidir. Bu süreçte çocuğun en çok kullandığı kelime hayır olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 4 yaş sendromunun belirtileri:

Bu dönemde çocuk yalan söyleme eğilimine sahiptir.

İştah ve yemek yeme isteği azalmaya başlayabilir.

Kişisel bakımından oyun oynamaya kadar tek başına hareket etme isteğinde bulunabilir.

Ağlama süreleri uzayabilir.

Ani kızgınlık ve öfke nöbetleri geçirebilir.

İlgi alanlarında farklılıklar görülmeye başlanabilir.

Etrafındaki her şeye karşı meraklı tavırlar sergileyebilir. Soru sorma isteği artar.

Hayal gücünde artış gözlenir.

Çevresinde sorulan soruların cevaplarını bilmese dahi cevap verme ihtiyacı duyar.

Konuşurken sesini yükseltir.

Anne ve babaya karşı bağırır.

Hayali arkadaşlar edinerek sosyal çevresinden kendini soyutlar.

Çevresinden gelen yardımları kabul etmez.

4 Yaş Sendromu Tedavisi

4 yaş sendromu sırasında anne ve babalar uzman desteği almayı ihmal etmemelidir.

Çocukların öfke ve kızgınlık nöbetleri sırasında sakin ve anlayışlı davranmaya özen göstermelilerdir.

Çocuklar ile kurulan iletişimde sağlıklı davranılmalıdır.

Yapılan hatalar ve yanlışlar karşısında çocuklara ceza verilmemelidir.

Çocukla birlikte geçirilen süre arttırılmalıdır.

Dışarıda daha çok vakit geçirilmeli ve çocuğun enerjisinin atılması sağlanmalıdır.

4 Yaş Sendromunda Anne ve Baba Nasıl Davranmalı?

4 yaş sendromunda çocuğun psikolojisi için anne ve babaların davranışları çok önemlidir. Bu sürecin çocuklarda psikolojik bir hasar oluşturmaması için anne ve babalar uzmanların önerilerini ve yönlendirmelerini dikkatli bir şekilde dinlemeli ve uygulamalıdır. Bu dönemde en dikkat edilmesi gereken sakin ve anlayışlı tavırlar sergilenmesidir. Anne ve babalar çocukları cezalandırmaktan da kaçınmalıdır.