Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 4 yaşındaki Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti

        4 yaşındaki Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle geldiği pazarda yorgun merminin isabet ettiği Ömer K., yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 18:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yorgun mermi çocuğa isabet etti

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’ndeki fuar alanına kurulan cuma pazarında meydana geldi. Ailesiyle pazara gelen Ömer K., bakıcısının yanında bebek arabasında bulunduğu sırada, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Çocuğun yaralandığını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer K., Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, görgü tanıkları ile bölgedeki düğüne katılanların ifadesini aldı. Küçük çocuk tedavisinin sonrası taburcu olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu-Özel Görüşecek Mi?)

        Nijer Cumhurbaşkanı Ankara'da. CHP'de ilk YDK toplantısı. Kurultay-kongre iptali davasına ret. CHP kurultay davası yargıtay yolunda. Kılıçdaroğlu-Özel görüşecek mi? Kadın cinayetleri protesto edildi. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Antalya
        #yorgun mermi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor