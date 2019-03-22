Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli yeni insansız hava aracı (İHA) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir üzerinde çalışılan ve Anka-2 olarak bilinen İHA'nın ismi Anka-Aksungur olarak duyuruldu.

ÇİFT MOTORLU, 40 BİN FEETE ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre yüksek faydalı yük kapasiteli İHA ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar (12 bin 192 metre) uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

700 KİLO YÜK DE TAŞIYABİLECEK

TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA'lar geliştirmek için öz kaynaklarıyla Anka-2 Projesi'ni hayata geçirmişti. Orta irtifa uzun havada kalışlı, çift motorlu İHA, keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. İHA, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

ANKA'DAN YOLA ÇIKIP GELİŞTİRİLDİ

İHA'nın geliştirilme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve araç yerli motorla görev yapacak. Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi.