        Haberler Gündem Çevre 40 ilde doğaya 1.6 milyon samuray arısı salınacak

        Kahverengi kokarcayla mücadele: 40 ilde doğaya 1.6 milyon samuray arısı salınacak

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Türkiye'de başta fındık olmak üzere, 300 bitkiye zarar vererek ekonomik kayba sebep olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilerek 40 ilde doğaya salınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Türkiye'de başta fındık olmak üzere, 300 bitkiye zarar vererek ekonomik kayba sebep olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilerek 40 ilde doğaya salınacak.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da samuray arısı üretimi gerçekleştiriliyor.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, AA muhabirine, başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Zararlının Türkiye'ye ilk giriş yaptığı yıldan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayan Deligöz, "2023 yılında laboratuvarımızı kurduk. Bu amaçla 2023 yılında 22 bin, 2024 yılında 207 bin, 2025 yılında ise 1 milyon 156 bin samuray arısı üretimi yaparak doğaya salımını yaptık. Tabii sadece biyolojik mücadele yapmıyoruz. Bakanlığımızın politikası kapsamında kimyasal, biyoteknik, mekanik ve biyolojik mücadeleyi bir arada yürütüyoruz" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretimi hedeflediğine işaret eden Deligöz, "Bu üretimini Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da enstitülerimizdeki laboratuvarımızla birlikte yürütüyoruz. Biz, bu enstitülerin koordinatörü olarak görev yapıyoruz. Bu sene Türkiye genelinde 40 ilde 1 milyon 650 bin samuray arısı salımı yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında kışlak mücadeleyi, cezbet öldür yöntemini, mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi de gerektiği zamanlarda kullanıyoruz" diye konuştu.

        Samsun'daki enstitülerinde bu yıl 650 bin samuray arısı üretimini planladıklarını aktaran Deligöz, bu hedefin üzerine de çıkabileceklerini kaydetti. Deligöz, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sahada gözlemleme çalışması yürüttüklerini anlatarak şunları kaydetti: "Yaptığımız gözlemleme çalışmalarında kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük. Bunun dışında Marmara Bölgesi'ne doğru popülasyon artışı var. Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde üreticilerimizle 3 yıldır yaptığımız entegre mücadelemiz sonuç verdi. Önümüzdeki seneden itibaren kahverengi kokarca popülasyonunun aşağı doğru ineceğini öngörüyoruz. Batı Marmara Bölgesi'nde de üreticiler bilinçlendikçe, samuray arısını salmaya devam ettikçe popülasyon azalacaktır. Samuray arısı doğaya adapte oldu. Yıldan yıla kahverengi kokarca popülasyonu azalacaktır."

        #samuray arısı
        #kahverengi kokarca
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
