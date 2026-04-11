Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretimi hedeflediğine işaret eden Deligöz, "Bu üretimini Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da enstitülerimizdeki laboratuvarımızla birlikte yürütüyoruz. Biz, bu enstitülerin koordinatörü olarak görev yapıyoruz. Bu sene Türkiye genelinde 40 ilde 1 milyon 650 bin samuray arısı salımı yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında kışlak mücadeleyi, cezbet öldür yöntemini, mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi de gerektiği zamanlarda kullanıyoruz" diye konuştu.