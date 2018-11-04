Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü yıldız Didier Drogba, 40 yaşında bir şampiyonluk daha yaşamadı.

Fildişili yıldız, ABD Major Ligi'nin bir alt ligi olarak kabul edilen USL'de sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising ile şampiyonluk yaşadı.

Phoenix Rising, Batı Konferans Finali'nde Orange County Blues'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Phoenix Rising'e şampiyonluk getiren gollerden biri Didier Drogba'nın ayağından geldi.

40 yaşındaki Didier Drogba'nın, bu sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.

— (x)-Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) November 4, 2018

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