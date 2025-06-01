Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor! 4000 TL Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Kurban Bayramı öncesinde belli oldu. Bir süredir gündemde yer alan "4 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Buna göre, Kurban Bayramı ikramiyesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine farklı tarihlerde yatırılacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki, 4000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte (4A-4B-4C) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme günleri...
4000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödeme günlerini duyurdu. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi tek seferde 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. İkramiyeden yaklaşık 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve diğer birçok hak sahibi yararlanacak. Peki; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi ödeme günleri…
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günlerini duyurdu.
Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.''
Buna göre emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, 31 Mart Cumartesi günü itibarıyla başladı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak. İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:
- 4 (b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 31 Mayıs Cumartesi
- 4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Aylık Alanlar: 1 Haziran Pazar
- 4 (a) (SSK) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Kanuna göre bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor.
Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında veren emekliler, ilk ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda alacaklar. Dilekçesini mayıs ayında veren ve henüz emekli aylığı bağlanmamış olanların ikramiyesi ilk aylıkları ile birlikte hesaplarına yatırılacak.
İlk defa mart, nisan, mayıs ve haziran ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alacaklar.
DUL VE YETİMLERE PAYLARI ORANINDA İKRAMİYE
Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödeniyor. Ölen bir kişiden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilere tek dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Dört bin liralık bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara paylaştırılacak.
Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanan dul ile yetim çocuklarına hisseleri oranında ödeme yapılıyor. Sigortalı bir işte çalışan veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta olanlar ile çocuklarına da ölüm aylığı bağlanmış olan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 2 bin lira ikramiye ödenecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek.
Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp olanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişilerin emekli ikramiyesi ise çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirleniyor. Örneğin çalışma gücü kaybı yüzde 10 olanlara 400 lira, yüzde 40 olanlara 1.600 lira ikramiye ödeniyor.
Türkiye’de ve yabancı ülkelerde çalışması olanlara, Türkiye mevzuatına tabi geçen prim ödeme gün sayılarının iki ülkedeki toplam prim ödeme gün sayısına oranına bakılarak kısmi emekli aylığı bağlanıyor. Bu durumdaki kişilere de söz konusu oran üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyor.
TEK DOSYADAN İKRAMİYE ÖDENİR
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla aylık veya gelir alanlar bulunuyor. Bunlara, en yüksek ödemeye imkân veren tek dosya üzerinden ikramiye ödeniyor. Örneğin hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de dul aylığı alan bir kişi, en yüksek ödemeye imkân veren kendi emekliliği olduğu için bu dosya üzerinden 4 bin lira ikramiye alacak.
Bir kadın aynı anda dul aylığı ve yetim alıyorsa, sadece dul aylığına ait dosya üzerinden ikramiye alabilir.
Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri de almakta olan kişiler ise sadece emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacaklar.