Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacağını duyurdu. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 42 ilde muhtelif niteliğe sahip 390 arsa satışa sunulacak. Alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat ile sahip olabilecek. Müzayedeye katılmak isteyen yatırımcılar ''42 ilde 390 muhtelif arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl, vade sayısı kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 42 ilde 390 arsa satışı açık artırma tarihi, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, uygun ödeme koşullarıyla arsa satışı yapmaya devam ediyor. Başkanlık bu kez İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 42 şehirde 390 muhtelif arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Satışlar açık artırma usulü ile yapılacak. Müzayede, aynı zamanda internet ortamında da gerçekleştirilecek. 42 ilde 390 arsa satışı açık artırma tarihi ve ödeme planı belli oldu. Peki, 42 ilde 390 arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte ayrıntılar…

        2

        KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI DUYURDU: 42 ŞEHİRDE 390 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, yatırımcılara arsa yatırımı fırsatı sunmaya devam ediyor.

        Başkanlık bu kez İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 42 şehirde, muhtelif niteliğe sahip 390 arsayı satışa çıkaracak.

        3

        42 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN? İŞTE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

        Arsalar, 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ’de ve İLBANK’ın Ankara Macunköy’deki sosyal tesislerinde saat 10.30’da açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

        Müzayede, aynı zamanda internet ortamında da gerçekleştirilecek.

        4

        İLLERE GÖRE MÜZAYEDE GÜNLERİ

        Açık artırma yöntemiyle yapılacak müzayede;

        2 Nisan Perşembe günü saat 10.30 da;

        Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri için gerçekleştirilecek.

        3 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek müzayede ise;

        Ağrı, Ankara, Batman, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Muş, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat için düzenlenecek.

        5

        PEŞİN ÖDEYEN YATIRIMCILARA YÜZDE 20 İNDİRİM

        Açık artırma ihalesinde arsalar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

        Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere yüzde 20 indirim imkânı sunulacak.

        6

        ÖDEME PLANI

        Alıcılar, KDV’den muaf olan taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek. Kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak.

        7

        Satışa ilişkin detaylı bilgilere, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek veya 444 84 34 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi alınabilecek.

        DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
