        45 yaşındaki kaleciye yeni sözleşme! - Futbol Haberleri

        45 yaşındaki kaleciye yeni sözleşme!

        Brezilya ekibi Fluminense, 45 yaşındaki kalecisi Fabio ile sözleşme uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:44 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:44
        45 yaşındaki kaleciye yeni sözleşme!
        Brezilya ekibi Fluminense, 45 yaşındaki kalecisi Fabio'nun sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2026 sonunda sona erecek olan 45 yaşındaki kaleci, Aralık 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Futbol tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu ve kulüp idolü olan Fabio, gelecek yıl kulüple beşinci sezonuna girecek." denildi.

        Ağustosta takımının Sudamericana Kupası'nda kalesini koruyan Fabio, kariyerinde 1391'inci maçına çıkmış ve İngiliz kaleci Peter Shilton'ı geçerek dünya futbol tarihinde en çok resmi maça çıkan oyuncu olmuştu.

        Fluminense ile 2023'te Libertadores Kupası sevinci yaşayan Fabio, Brezilya Milli Takımı ile 2003'te Copa America'yı kazanmıştı.

