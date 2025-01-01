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        Haberler Bilgi Gündem 47-1-b trafik cezası nedir? 47-1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu 2025? 47-1-b trafik cezası 2025'te ne kadara yükseldi?

        47/1-b trafik cezası nedir? 2025 yılında 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu?

        Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan yasal yaptırımlar olan trafik cezaları, her yıl 'yeniden değerleme oranı'na göre güncellenir. 2025 yılında söz konusu oran yüzde 43,93 olarak belirlendi ve böylece 47/1-b trafik cezası tutarı netleşti. Peki, 2025 yılında 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:02
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        2025 yılının gelmesiyle beraber milyonlarca sürücü, yeni yılda uygulanacak trafik ceza tutarlarını araştırıyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle trafik cezaları da netleşti. Peki, 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 47/1-b trafik cezası tutarı...

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        47/1-B TRAFİK CEZASI NEDİR?

        47/1-b cezası; kırmızı ışıkta durmayan sürücülere verilir.

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        2025 YILINDA 47/1-B TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

        2025 yılında, 47/1-b trafik cezası 2 bin 167 TL olarak uygulanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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