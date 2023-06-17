Tahmini 233 milyar dolar değerinde bir aile servetine sahip olan 74 yaşındaki Bernard Arnault, Fransız haber programı Quotidien'e verdiği demeçte serveti 237 milyar dolar değerindeki Tesla CEO'su ile öğle yemeği için buluşmasını "Onunla buluştum çünkü onu tanıyorum ve onun olağanüstü bir girişimci olduğunu düşünüyorum" diyerek açıkladı.