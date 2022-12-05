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Haberler Altın 5 ayın zirvesinde
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Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, cuma günü yüzde 0.3 değer kaybı yaşamasının ardından günü 1.077 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor

5 ayın zirvesinde
AA

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.079 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.810 dolarla son 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.800 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, resesyon endişeleri ve Çin'deki gelişmeler emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisinin arasındaki fark yaklaşık 80 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.825 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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