5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor... 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Bugün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, memur ve emekli maaş zammında uygulanacak olan enflasyon farkını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları için geri sayımın sürerken gözler "5 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, güncel 5 aylık enflasyon farkı toplamı hakkında bilgiler...
Ocak ayından bu yana biriken enflasyon farkı, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışlarının ne kadar olacağını gösterecek. Temmuz ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zammında etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız 5 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
5 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. 3 Haziran Pazartesi yani bugün TÜİK tarafından paylaşılacak Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaş zammı başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi ettkileyecek olan 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,70 olarak belirlendi.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Dört aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 13,56 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.
6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.