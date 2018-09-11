Ücretli öğretmenlik sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu araştırılıyor. Öğretmen olmak isteyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacağını duyurmuştu. Tercih başvurusu yapan adayların sonuçları bugün açıklanacak! 2018 Ücretli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başlatılan süreç bugün sona erecek. Sonuçların bugün açıklanacağı biliniyor ancak saat hakkında bir açıklama bulunmuyor.

ATAMALAR NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden görüntülenecek. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

– Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),

– Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ