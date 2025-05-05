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        Haberler Spor Futbol Almanya 5 büyük ligin üçüncü şampiyonu Bayern Münih! - Futbol Haberleri

        5 büyük ligin üçüncü şampiyonu Bayern Münih!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğunu ilan eden üçüncü takım Bayern Münih oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:03
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        5 büyük ligin üçüncü şampiyonu B.Münih!
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        Fransa (Ligue 1) ve İngiltere'de (Premier Lig) önceki haftalarda şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ile Liverpool'un ardından Bayern Münih, Almanya'da (Bundesliga) mutlu sona ulaştı.

        Sezon sonu yaklaşırken İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) ise şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürdü.

        B.LEVERKUSEN BERABERE KALDI, B.MÜNİH ŞAMPİYON OLDU

        Bundesliga'da Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Bayern Münih, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Leipzig deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü. Bavyera ekibi, Eric Dier, Michael Olise ve Leroy Sane'nin golleriyle 3-2 üstünlük yakalasa da uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı.

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        İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Bayer Leverkusen ise deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk şansını kaybetti.

        Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un 74. dakikada oyuna girdiği Mainz 05 deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

        Ligin 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, 76 puana ulaştı. Bayer Leverkusen 68 ve Eintracht Frankfurt 56 puan topladı.

        BARCELONA PUAN FARKINI KORUDU

        LaLiga'da Barcelona, Valladolid deplasmanında Raphinha ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.

        Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 83 dakika görev yaptığı mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

        Atletico Madrid'in Alaves'e konuk olduğu karşılaşma ise golsüz sona erdi.

        Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği mücadelede Getafe, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.

        Barcelona'nın 79 puanla zirvede yer aldığı 34. hafta sonunda Real Madrid 75 ve Atletico Madrid 67 puan elde etti.

        NAPOLI 3 PUANLIK AVANTAJINI SÜRDÜRDÜ

        Serie A'da Napoli, Lecce deplasmanında Giacomo Raspadori'nin golüyle 1-0 kazanarak art arda 4. galibiyetine ulaştı.

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        Zirvenin takipçisi Inter, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, cezası nedeniyle forma giyemedi.

        Atalanta, Monza deplasmanında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

        Roma ise Fiorentina'yı ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı. İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde çıkışını sürdüren Roma'nın ligdeki yenilmezlik serisi 19 maça çıktı.

        Ligin 35. haftasında 77 puana ulaşan Napoli, Inter'in 3 puan önünde liderliğini korudu. Atalanta 68, Juventus, Roma ve Lazio 63'er puanla iki takımı izledi.

        ŞAMPİYON LIVERPOOL, CHELSEA'YE KAYBETTİ

        Premier Lig'de şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye 3-1 yenildi.

        Chelsea, Enzo Fernandez, Jarell Quansah (kendi kalesine) ve Cole Palmer'ın (penaltıdan) golleriyle galibiyete ulaşırken Liverpool'un tek golü Virgil van Dijk'tan geldi.

        Arsenal'ın evinde Bournemouth'a 2-1 mağlup olduğu haftada Manchester City ise sahasında Wolverhampton'ı 1-0'lık skorla geçti.

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        Ligde 35. hafta geride kalırken şampiyon Liverpool, 82 puan topladı. Arsenal 67, Manchester City 64, Newcastle United ve Chelsea 63'er puanla sıralandı.

        PSG PEŞ PEŞE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

        Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, deplasmanda Strasbourg'a 2-1 yenilerek art arda ikinci mağlubiyetini yaşadı.

        Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, Lucas Hernandez (kendi kalesine) ve Felix Lemarechal attı. PSG'nin tek golü ise Bradley Barcola'dan geldi.

        Lille'in sahasında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kaldığı haftada, Monaco ise deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 yendi.

        Ligde 32. hafta sonunda şampiyon PSG, 78 puanla zirvede yer aldı. Marsilya 59 ve Monaco 58 puanla PSG'nin ardından sıralandı.

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