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Haberler Gündem 3. Sayfa Beş gün önce ateşe verdiği evini patlatmaya çalıştı! - Günün öne çıkan haberleri
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Beş gün önce ateşe verdiği evini patlatmaya çalıştı!

Bursa'da, 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., iddiaya göre bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek, tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tüp patlamadan söndürülürken duruma öfkelenen mahalleli "Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi

Beş gün önce ateşe verdiği evini patlatmaya çalıştı! - Günün öne çıkan haberleri
Beş gün önce ateşe verdiği evini patlatmaya çalıştı!
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DHA

Bursa´nın Yıldırım ilçesinde 13 Ekim tarihinde ailesiyle tartışan ve ailesiyle yaşadığı, Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'taki 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö. gözaltına alınırken kullanılmaz hale gelen bina tahliye edildi.

KAYINVALİDESİNİN EVİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardında da kayınvalidesinin 2'nci Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalışan Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı.

YAKTIĞI BİNAYI TÜP İLE PATLATMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre Rıdvan Ö. saat 01.00 sıralarında 1'inci Olcay Sokak'taki tahliye edilen 2 katlı eve geldi. Binanın giriş kısmında yanındaki tüpü ateşe vererek binayı patlatmaya çalışan Rıdvan Ö. olay yerinden kaçtı.

TÜPÜN PATLAMASI ÖNLENDİ

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Rıdvan Ö.´nün mahkemece serbest bırakıldığını belirten mahalle sakinleri, "Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekipler, kaçan Rıdvan Ö.´yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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