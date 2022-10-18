Beş gün önce ateşe verdiği evini patlatmaya çalıştı!

KAYINVALİDESİNİN EVİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardında da kayınvalidesinin 2'nci Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalışan Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı.