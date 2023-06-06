5 Haziran reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi günü Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu ve Yasak Elma arasında zirve yaraşı yaşandı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...