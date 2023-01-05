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Haberler Gündem Ankara 5 ilçenin sorunu olan Ankara Çayı'nda temizlik
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Başkent'te dere yatakları ve Ankara Çayı'nda temizlik! Yağmur suyu ve atık sular ayrıştırılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara Çayı'na bağlanan Dikmen, Hatip, Kepir ve Kutugün dereleri ile yağmur suyu hatlarına karışan atık suları ayrıştırmak için çalışma başlattı. Proje ile Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut ve Sincan ilçelerinin yıllardır süren kötü kokulardan kurtulacağı belirtildi

5 ilçenin sorunu olan Ankara Çayı'nda temizlik
AA

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara Çayı'na bağlanan Dikmen, Hatip, Kepir ve Kutugün dereleri ile yağmur suyu hatlarına karışan atık suları ayrıştırmak için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut ve Sincan ilçelerinin sorunu olan, yıllardan beri kötü kokuların yükseldiği Ankara Çayı'ndaki kirliliği önlemek için proje başlatıldığı ifade edildi.

KAMERAYLA KAÇAK BAĞLANTI VE ARIZA TESPİTİ

Çaya bağlanan Dikmen, Hatip, Kepir ve Kutugün Dereleri ile Yalı ve Ergazi kolektörlerine karışan atık suların ayrıştırılmaya başlandığı bildirilen açıklamada, açık dereler ve yağmur suyu kutu kesitlerinin kamerayla taranarak kaçak bağlantı ve arıza noktalarının belirlendiği, 120 noktada atık su bağlantısı, 376 noktada ise ruhsatsız abone kanal bağlantısı saptandığı aktarıldı.

"PROFESFONEL DALGIÇLARLA KONTROL ETTİK"

​​​​​​​ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, "Bazı yerlerde ne yazık ki atık sular ya yağmur suyu hatlarına bağlanıyor ya da direkt olarak dere yataklarına deşarj oluyordu. Dere yataklarını kirleten bu durumu ortadan kaldırmak için hemen ihaleye çıktık. Ardından da profesyonel dalgıçlarla açık dereler ve yağmur suyu kutu kesitlerini kontrol ettik. Bulunan kaçak bağlantıların ya da arızaların niteliklerinin tespiti için numuneler aldık" bilgisini verdi.

BODRUM KATLARDA YAŞANAN GERİ TEPMELER

Bazı güzergahlarda açık dere ve kapalı kesitlerde anlık tıkanan kanalizasyon hatlarının deforme olması ile yağış anında bazı binaların bodrum katlarında geri tepmeler meydana geldiğini aktaran Öztürk, bunu önlemek için eskiden atık su bağlantılarının geçici olarak yağmur suyu kesitlerine bağlandığını, bunun sonrasında da kalıcı hale geldiğini dile getirdi. ​​​​​​​

"KİRLİLİK VE KOKU AZALACAK"

Öztürk, bunların iptaliyle açık derelere ve yağmur suyu kutu kesitlerine sadece yağmur suyu hatlarının deşarjının sağlanacağını, bunun da kirlilik ve kokuyu azaltacağını belirtti.

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