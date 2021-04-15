Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Olay; Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun (5),dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.