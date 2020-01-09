Bitlis'in Tatvan ilçesi Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'nda yaşayan 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldılar. Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Habertürk canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Ceren Kurtye ise görevlilerin, ekiplerce kurtarıldığını ve paketli ambulanslarla bölgeden alındıklarını aktardı.
Kurtye, Yaklaşık yarım saat içeresinde ilçe merkezinde olacakları bilgisini verdi. Ekiplerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
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