        5 milyon TL-120 ay konut kredisi faizleri: Hangi banka 5 milyon TL konut kredisine yüzde kaç faiz veriyor aylık ve toplam ödeme ne kadar?

        5 milyon TL-120 ay konut kredisi faizleri: Bankaların güncel faiz oranları ile 5 milyon TL'lik konut kredisi aylık ödemesi ne kadaR?

        2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 120 ay vade ile 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında değiştiği görülüyor. Bu oranlara göre aylık taksit tutarı ortalama 130 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme detayları…

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 22.02.2026 - 14:01
        2026 yılıyla birlikte konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faizlerini yakından izlemeyi sürdürüyor. 120 ay vadeli 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında seyrettiği görülüyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL’lik konut kredisinde geçerli faiz oranları ve ödeme seçenekleri…

        AKBANK

        Akbank, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,49

        Aylık taksit: 131.366,00 TL

        Toplam ödeme: 15.825.670 TL

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,70

        Aylık taksit: 140.754,52 TL

        Toplam ödeme: 16.952.142 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,50

        Aylık taksit: 131.808,97 TL

        Toplam ödeme: 15.877.776 TL

        TEB

        Türkiye Ekonomi Bankası, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,85

        Aylık taksit: 147.563,65 TL

        Toplam ödeme: 17.753.914 TL

        ZİRAAT KATILIM

        Ziraat Katılım, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,79

        Aylık taksit: 144.830,35 TL

        Toplam ödeme: 17.412.842 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
