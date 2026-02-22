5 milyon TL-120 ay konut kredisi faizleri: Bankaların güncel faiz oranları ile 5 milyon TL'lik konut kredisi aylık ödemesi ne kadaR?
2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 120 ay vade ile 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında değiştiği görülüyor. Bu oranlara göre aylık taksit tutarı ortalama 130 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme detayları…
AKBANK
Akbank, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:
Faiz oranı: Yüzde 2,49
Aylık taksit: 131.366,00 TL
Toplam ödeme: 15.825.670 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:
Faiz oranı: Yüzde 2,70
Aylık taksit: 140.754,52 TL
Toplam ödeme: 16.952.142 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:
Faiz oranı: Yüzde 2,50
Aylık taksit: 131.808,97 TL
Toplam ödeme: 15.877.776 TL
TEB
Türkiye Ekonomi Bankası, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:
Faiz oranı: Yüzde 2,85
Aylık taksit: 147.563,65 TL
Toplam ödeme: 17.753.914 TL
ZİRAAT KATILIM
Ziraat Katılım, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:
Faiz oranı: Yüzde 2,79
Aylık taksit: 144.830,35 TL
Toplam ödeme: 17.412.842 TL