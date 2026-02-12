2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel faiz oranlarını araştırıyor. 120 ay vade ile 5 milyon TL'lik bir konut kredisine verilen faiz oranları yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 130 bin TL olarak hesaplanıyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranları