        5 milyon TL 120 ay vadeli konut kredisi faizleri: Hangi banka yüzde kaç faiz oranı veriyor, aylık taksit tutarı ve toplam ödeme ne kadar?

        5 milyon TL 120 ay vadeli konut kredisi faizleri: Hangi banka yüzde kaç faiz oranı veriyor, aylık taksit tutarı ne kadar?

        2026 yılıyla birlikte konut sahibi olmayı planlayanlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 120 ay vadeli 5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için uygulanan faiz oranları yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında bulunuyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinde geçerli faiz oranları

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:22
        1

        2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel faiz oranlarını araştırıyor. 120 ay vade ile 5 milyon TL'lik bir konut kredisine verilen faiz oranları yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 130 bin TL olarak hesaplanıyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranları

        2

        AKBANK

        Akbank, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,49

        Aylık taksit: 131.366,00 TL

        Toplam ödeme: 15.825.670 TL

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,70

        Aylık taksit: 140.754,52 TL

        Toplam ödeme: 16.952.142 TL

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,50

        Aylık taksit: 131.808,97 TL

        Toplam ödeme: 15.877.776 TL

        5

        TEB

        Türkiye Ekonomi Bankası, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,85

        Aylık taksit: 147.563,65 TL

        Toplam ödeme: 17.753.914 TL

        6

        ZİRAAT KATILIM

        Ziraat Katılım, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

        Faiz oranı: Yüzde 2,79

        Aylık taksit: 144.830,35 TL

        Toplam ödeme: 17.412.842 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
