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HaberlerDünya

50 tonluk dev robot at görücüye çıktı

HABERTURK.COM

Dört nala gidebilen 50 tonluk dev robot at görücüye çıktı. Yüksekliği 9 metre 35 santimetre olan dev at, bir atın hareketlerini taklit yapabiliyor.

robot at

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Uluslararası Konferans Merkezi'nin önünde sergilenen 'Yaz Davosu' olarak adlandırılan forum kapsamında gerçekleşen teknoloji fuarında sergilenen 9 metre 35 santimetre yüksekliğindeki 50 tonluk dev at, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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