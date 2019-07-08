Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Uluslararası Konferans Merkezi'nin önünde sergilenen 'Yaz Davosu' olarak adlandırılan forum kapsamında gerçekleşen teknoloji fuarında sergilenen 9 metre 35 santimetre yüksekliğindeki 50 tonluk dev at, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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