        Haberler Bilgi Ekonomi 500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026: Diyanet ve TDV evlenecek gençlere 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        Evlenecek gençlere çeyiz desteği başvuruları başladı! 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı ve şartları

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "İki İnsan Bir Hayat" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Projeye yaş ve gelir durumu gibi kriterleri karşılayanlar başvuru yapabilecek. 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla erişime açıldı. Peki, 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte projeye ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Giriş: 13.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında nişanlı gençlere yardım yapılacağı açıklanmıştı. Evlilik hazırlığında olan gençlerin beklediği gün geldi. Projeye başvurular 13 Mart Cuma günü itibarıyla başladı ve 31 Mart’ta sona erecek. Peki, 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte, 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı ve İki İnsan Bir Hayat projesi hakkında detaylı bilgiler…

        ÇEYİZ YARDIMI PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

        İki İnsan Bir Hayat çeyiz yardımı projesi başvuruları, 13 Mart 2026 Cuma günü başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

        ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        “İki İnsan Bir Hayat” projesine;

        18-35 yaş aralığında bulunan,

        Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet eden,

        Yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi,

        Aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek.

        İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

        500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapacak.

        Kişisel bilgilerinizi girerek sisteme üye olun ve e-posta adresinizi doğrulayın.

        Aktif dönem için başvuru formunu doldurun ve belgeleri sisteme yükleyin.

        500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

        Zorunlu Belgeler

        T.C. Kimlik Kartı (Ön ve Arka Yüzü)

        Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

        Mezuniyet Belgesi

        Öğrenci Belgesi

        Çalışma Belgesi (Sigortasız çalışanlar için)

        İcra Dosyası Belgesi (İcra borcu olanlar için)

        Tapu Bilgileri Sorgulama

        Adıma Tescilli Araç Sorgulama

        Adli Sicil Kaydı

        İkametgâh Belgesi

        4A Hizmet Dökümü

        Opsiyonel Belgeler (Varsa yüklemeniz katkı sağlar)

        Fakirlik Belgesi

        Engelli Raporu

        500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

        Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

        SEMİNERLER DÜZENLENECEK

        Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde “Evlilik Okulu” başlığı altında düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak.

        Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

        Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” web sitesi üzerinden katkıda bulunabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
