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Tarihte ilk kez Fransa’da kullanıldıktan sonra tüm dünyaya yayılan taşıt plakaları, günümüzde her coğrafyada yasal bir zorunluluk olarak varlıklarını sürdürmektedir. Peki, 52 hangi şehrin plakası? Ordu ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

52 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 52 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Ordu’dur. 1920 yılında Trabzon’dan ayrılarak il olan Ordu’nun bu statüsü cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir. Ordu’nun 52 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde, o gün Türkiye’de vilayet olan 67 ile plaka numarası verilmiş ve Ordu da 52 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden biri olan Ordu’nun yüzölçümü 5.942 kilometrekare, nüfusu ise 763 bin 190’dır. Ordu’da trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu araçların sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında verisine göre 159 bin 56 olarak belirlenmiştir. Her biri 52 plaka il koduna sahip olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Ordu İlçelerinin Plaka Kodları

Ordu’daki motorlu taşıtların plakalarında, diğer illerde olduğu gibi ilçe kodları da yer almaktadır. Plakalarda il kodlarından hemen sonra gelen ve harflerden oluşan kısım, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Ordu’nun Altınordu ilçesi, Ulubey ilçesi, Kumru ilçesi, Akkuş ilçesi, Ünye ilçesi, Gürgentepe ilçesi, Aybastı ilçesi, Fatsa ilçesi, Mesudiye ilçesi, Korgan ilçesi ve Gölköy ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Altınordu İlçesi Plaka Kodları:

52 AC 001 - 52 AZ 999

52 D 0001 - 52 D 1999

52 DF 001 - 52 DH 999

52 DN 001 - 52 DR 999

52 FA 001 - 52 FT 999

52 K 0001 - 52 K 3999

52 M 0001 - 52 M 1999

52 T 0001 - 52 T 1999

Ulubey İlçesi Plaka Kodları:

52 D 2001 - 52 D 2499

52 G 0201 - 52 G 0250

52 G 8451 - 52 G 8500

52 HS 001 - 52 HZ 999

52 K 8500 - 52 K 8999

52 M 2001 - 52 M 2499

52 T 2001 - 52 T 2499

Kumru İlçesi Plaka Kodları:

52 BN 001 - 52 BZ 999

52 D 8500 - 52 D 8999

52 G 0151 - 52 G 0200

52 G 0251 - 52 G 0300

52 G 8351 - 52 G 8450

52 K 9000 - 52 K 9499

52 M 8500 - 52 M 8999

52 MJ 001 - 52 MJ 999

52 T 8500 - 52 T 8999

Akkuş İlçesi Plaka Kodları:

52 D 3000 - 52 D 3999

52 DY 001 - 52 DZ 999

52 K 7500 - 52 K 7999

52 M 3000 - 52 M 3999

52 T 3000 - 52 T 3999

Ünye İlçesi Plaka Kodları:

52 D 5000 - 52 D 6249

52 DU 001 - 52 DV 999

52 ES 001 - 52 EZ 999

52 K 5250 - 52 K 6199

52 M 5000 - 52 M 6249

52 T 5000 - 52 T 6249

Gürgentepe İlçesi Plaka Kodları:

52 BA 001 - 52 BM 999

52 D 6500 - 52 D 6999

52 K 9500 - 52 K 9999

52 M 6500 - 52 M 6999

52 MK 001 - 52 MK 999

52 T 6500 - 52 T 6999

Aybastı İlçesi Plaka Kodları:

52 D 4000 - 52 D 4999

52 HA 001 - 52 HE 999

52 K 7000 - 52 K 7499

52 M 4000 - 52 M 4999

52 T 4000 - 52 T 4999

Fatsa İlçesi Plaka Kodları:

52 D 7000 - 52 D 8499

52 DD 001 - 52 DE 999

52 DK 001 - 52 DL 999

52 DS 001 - 52 DT 999

52 EH 001 - 52 ER 999

52 K 4000 - 52 K 5249

52 M 7000 - 52 M 8499

52 T 7000 - 52 T 8499

Mesudiye İlçesi Plaka Kodları:

52 D 6250 - 52 D 6499

52 G 0901 - 52 G 999

52 G 9951 - 52 G 9999

52 K 6200 - 52 K 6449

52 M 6250 - 52 M 6499

52 ML 001 - 52 ML 999

52 NA 001 - 52 NZ 999

52 T 6250 - 52 T 6499

Korgan İlçesi Plaka Kodları:

52 D 2500 - 52 D 2999

52 HH 001 - 52 HP 999

52 K 8000 - 52 K 8499

52 M 2500 - 52 M 2999

52 T 2500 - 52 T 2999

Gölköy İlçesi Plaka Kodları:

52 D 9000 - 52 D 9999

52 EA 001 - 52 EF 999

52 K 6450 - 52 K 6999

52 M 9000 - 52 M 9999

52 T 9000 - 52 T 9999