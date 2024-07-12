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        Haberler Gündem Güncel 521 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi | Son dakika haberleri

        521 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da yapılan iki operasyonda, 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:18
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        Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaya ait konteynerler mercek altına alındı.

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        Firmaya düzenlenen operasyonda, plastik ham maddesi olarak beyan edilen konteynerlerde, çeşitli markalara ait cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına kadar yaklaşık 36,3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

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        İstanbul ile İstanbul Deniz gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince de Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde operasyon yapıldı. İncelemelerde piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 100 bin lira olan 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigaraya el konuldu.

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        Böylece iki operasyonda 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

        Soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

        #GÜMRÜK
        #kaçak eşya
        #Ticaret Bakanlığı
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