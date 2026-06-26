53 başsavcılık koordinasyonundaki eş zamanlı operasyonlarda 564 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik 26 Haziran 2026’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 53 Cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların ilk bilançosuna göre, 1.037 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 564 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

OPERASYONLAR 53 BAŞSAVCILIK KOORDİNASYONUNDA YAPILDI

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonların 53 Cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda yapıldığı belirtildi.

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ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 1 Thompson, 162 tabanca, 10 uzun namlulu silah, 38 av/pompalı silah ve 15 havalı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 10 bini aşkın silah parçası, 7 bin 395 fişek/kartuş ve 25’ten fazla kesici alet de operasyonlarda ele geçirilenler arasında yer aldı.

UYUŞTURUCU VE SENTETİK HAPLARA EL KONULDU

Operasyonlarda uyuşturucu ve sentetik haplara da el konuldu. Bu kapsamda 7 bin 753 sentetik ecza, 5 bin 421 ecstasy, 364 diğer hap, 207,65 gram skunk, 407,65 gram esrar, 12,55 gram metamfetamin, 80,61 gram bonzai ve 48 gram AM hammaddesi ele geçirildi.

SUÇ GELİRLERİ VE MAL VARLIKLARI İNCELENDİ

Operasyonların suç gelirleri boyutunda da çalışma yürütüldü. İlk bilançoda yaklaşık 28 milyon TL değerinde mal varlığı, 11 milyon TL değerinde 7 senet ile 426 bin 700 TL, 1.100 euro ve 200 dolar nakit para bilgisi yer aldı.

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DİJİTAL MATERYALLER VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 163 cep telefonu, 46 sim kart, 20 bilgisayar, 22 bin 200 boş makaron, 7 change araç ve 11 tarihi eser de ele geçirildi. Cep telefonlarından 45’inin kaçak olduğu belirtildi.

SORUŞTURMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturmaların suç örgütleri, yasa dışı silahlanma, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, change araç faaliyetleri, suç gelirleri ve iletişim kanalları yönünden çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.