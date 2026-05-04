Hollywood yıldızı Cameron Diaz, rock yıldızı eşiyle üçüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

53 yaşındaki Diaz'ın eşi Benji Madden, şaşırtıcı haberi sosyal medyadan paylaştı. 47 yaşındaki Madden, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" mesajını yazdı.

Şarkıcı, sözlerini, “Ailemizle birlikte hayatı çok seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu, bunun için minnettarız! Çok eğleniyoruz. En iyi dileklerimizi gönderiyoruz - Madden Ailesi” diye bitirdi.

Ünlü isim yeni doğan bebeğin fotoğrafını paylaşmak yerine, "Yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi, denizci" anlamına gelen Nautas ismine gönderme yapan bir gemi resmi yayınladı.

Diaz, eşinin paylaşımına bir dizi yıldız ve kalp emojisiyle yanıt verdi.

REKLAM

2015'te evlenen Diaz ve Madden çiftinin, taşıyıcı anne aracılığıyla Aralık 2019'da dünyaya gelen Raddix adında bir kızları ve Mart 2024'te doğan Cardinal adında bir oğulları var. Çiftin üçüncü çocuğunun da taşıyıcı anneden dünyaya geldiği düşünülüyor.

Çocukları olduktan sonra aile hayatına odaklanmak için oyunculuğa ara veren Diaz, 10 yıllık aranın ardından önce Jamie Foxx ile 'Back in Action', ardından Keanu Reeves ile birlikte rol aldığı kara komedi filmi 'Outcome' ile beyazperdeye dönmüştü.

Diaz, oyunculuğu bırakma kararını açıklarken, "Kendi hayatımı geri kazanmanın benim için doğru şey olduğunu hissettim ve gerçekten başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, hiç kimsenin teklifi, hiç kimsenin herhangi bir şeyi, kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımdan vazgeçmemi sağlayamaz" demişti.