Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 53 yaşındaki Cameron Diaz'ın üçüncü çocuğu oldu

        Cameron Diaz'ın üçüncü çocuğu oldu

        Daha önce iki çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına alan Cameron Diaz, üçüncü çocuğunun dünyaya geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üçüncü çocuğu oldu

        Hollywood yıldızı Cameron Diaz, rock yıldızı eşiyle üçüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

        53 yaşındaki Diaz'ın eşi Benji Madden, şaşırtıcı haberi sosyal medyadan paylaştı. 47 yaşındaki Madden, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" mesajını yazdı.

        Şarkıcı, sözlerini, “Ailemizle birlikte hayatı çok seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu, bunun için minnettarız! Çok eğleniyoruz. En iyi dileklerimizi gönderiyoruz - Madden Ailesi” diye bitirdi.

        Ünlü isim yeni doğan bebeğin fotoğrafını paylaşmak yerine, "Yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi, denizci" anlamına gelen Nautas ismine gönderme yapan bir gemi resmi yayınladı.

        Diaz, eşinin paylaşımına bir dizi yıldız ve kalp emojisiyle yanıt verdi.

        REKLAM

        2015'te evlenen Diaz ve Madden çiftinin, taşıyıcı anne aracılığıyla Aralık 2019'da dünyaya gelen Raddix adında bir kızları ve Mart 2024'te doğan Cardinal adında bir oğulları var. Çiftin üçüncü çocuğunun da taşıyıcı anneden dünyaya geldiği düşünülüyor.

        Çocukları olduktan sonra aile hayatına odaklanmak için oyunculuğa ara veren Diaz, 10 yıllık aranın ardından önce Jamie Foxx ile 'Back in Action', ardından Keanu Reeves ile birlikte rol aldığı kara komedi filmi 'Outcome' ile beyazperdeye dönmüştü.

        Diaz, oyunculuğu bırakma kararını açıklarken, "Kendi hayatımı geri kazanmanın benim için doğru şey olduğunu hissettim ve gerçekten başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, hiç kimsenin teklifi, hiç kimsenin herhangi bir şeyi, kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımdan vazgeçmemi sağlayamaz" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sulama kanalına düşüp, kaybolan Yusuf'un cansız bedeni bulundu

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan kanaldan çıkardığı Ayık'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)

        #Cameron Diaz
        #bebek
        #doğum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları