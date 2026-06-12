54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni 11 Haziran Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende, festival sponsoru Borusan Holding adına Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın’a teşekkür plaketi sunuldu.

Açılış töreninde, festivalin bu yılki Onur Ödülü besteci Turgay Erdener’e İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi.

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AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ KEREM TUNÇER’E TAKDİM EDİLDİ

Törende 2025 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç orkestra şefi, besteci ve keman sanatçısı Kerem Tunçer’e takdim edildi. Genç müzisyene ödülünü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalin açış konuşmasında, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, 1973 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu köklü festivali, bu yıl "Ânın İçinde" temasıyla izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Zamanla ve yaşamla derin bir bağ kurmamızı sağlayan klasik müziğin birbirinden nitelikli 22 konserin yanı sıra heyecan verici atölyeler ve söyleşilerle kutlanacağı, üç dünya prömiyerine evsahipliği yapacak festivalimiz, Atatürk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gibi şehrin önemli konser salonlarından Yıldız Parkı ve Yoğurtçu Parkı gibi açık, kamusal alanlara ve Kapalıçarşı gibi tarihle nefes alan mekânlara uzanacak. Bir festival daha kapılarını on binlerce izleyicisine açmak için hazırlanırken çalışmalarımıza inancını ortaya koyan kurum, kuruluş ve kişilere de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve festivale katkı sunan diğer kamu kurumlarına, "ilk notadan beri" yanımızda olan festival sponsorumuz Borusan Holding başta olmak üzere sanata kaynak ayırarak destekçilerimiz arasında yer alan özel kuruluşlara ve kişilere, Lale Kart üyelerimize ve tüm izleyicilerimize, yaşamın her anına anlam katan bestecilere ve müzisyenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Festival Sponsoru ve Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru Borusan Holding adına teşekkür plaketini alan Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın konuşmasında, “İstanbul Müzik Festivali, bu şehre nefes aldıran, ruhunu besleyen en özel organizasyonların başında geliyor. Biz de Borusan olarak "Bu Şehir Müzikle Yaşıyor" diyerek, ilk notadan beri desteklediğimiz bu köklü festivalin 54. yılında sponsorluğunu bir kez daha üstlenmekten büyük onur duyuyoruz. Festivalin en keyifli geleneklerinden birini bu yıl da gurur kaynağımız Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile sürdürüyoruz.16 Haziran’daki “BİFO: Morricone- Sinemanın Sesi” konserimizde, beyaz perdeye damga vurmuş müzikleri sahneye taşıyacağız. İstanbul’un başlı başına bir sahne olduğu gerçeğinden ilhamla, festival süresince şehrin her köşesi farklı bir anlatıya, farklı bir ritme hayat verecek. Biz de Borusan olarak, kentin dört bir yanına yayılan bu buluşma noktalarında hem kesintisiz bir destekçi hem de bu atmosferin en coşkulu takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

AÇILIŞ KONSERİ BEHZOD ABDURAİMOV VE TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI’NDAN

54. İstanbul Müzik Festivali, Tekfen Vakfı’nın desteğiyle, Batı’nın geleneğini, Doğu’nun derinliğini ve sınır tanımayan bir yeteneği benzersiz ve güçlü bir biçimde birleştiren Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle açıldı. Rus klasik müzik geleneğinin biri Romantik diğeri modernist iki büyük temsilcisine ayrılan bu programda Rachmaninoff’un tüm dünyada ününü pekiştiren 2. Piyano Konçertosu ile Stravinsky’yi uluslararası üne kavuşturan Ateş Kuşu balesi üzerine daha sonra yazdığı süiti seslendirildi.

FESTİVAL 25 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 23 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 54. İstanbul Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, CCN/Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies, Sara Correia gibi solistlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak.