543. Alayın 1. Taburu savaşa girmeyi reddetti!

İHA / HABERTURK.COM

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde Belend, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli köyleri, Fuzuli bölgesinde Gecegözlü, Aşağı Seyidehmedli, Zerger köyleri, Zengilan bölgesinde ise Mincivan kasabası, Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köyü işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca cephe hattının Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hocavend yönünde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği, Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

YERALTI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "5. Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu" belirtildi. Açıklamada, "Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanı yaralandı, yardımcısı hayatını kaybetti.

BİR BÖLÜK SAVAŞA GİRMEYİ REDDETTİ

Alayın 1. Tabur Komutanı, komutan yardımcısı, havan bölük komutanları ve 1. taburun bir bölüğünün personeli savaşa girmeyi reddetti" denildi. Açıklamada, tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

ERMENİSTAN BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

AA'da yer alan habere göre Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

ELE GEÇEN YERLEŞİM 125'E ULAŞTI

İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusunca ele geçirilen 1 kasaba ve 21 köyle birlikte 27 Eylül'den bu yana ele geçirilen yerleşim birimi sayısı böylece 125'e ulaştı. Edinilen bilgilere göre Dağlık Karabağ'ın güneyinde bulunan Ermeni güçlere ait cephe hattının büyük ölçüde darbe aldığı ve zayıfladığı öğrenildi.

"ELE GEÇEN TANKLARI KULLANIYORUZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli bir açıklamada daha bulundu. Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini ifade eden Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU, BAYRAMOV İLE GÖRÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu telefonla görüştü. Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu ve mevkidaşı Bayramov telefonla görüştü.

Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Bayramov dün Moskova'da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO'DAN SARKİSYAN'A: TARAF DEĞİLİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i NATO Merkez Karargahında ziyaret eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan umduğu desteği bulamadı. Stoltenberg Sarkisyan'a çatışmada taraf olmadıklarını işaret ederek, "Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" dedi.