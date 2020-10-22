Karabağ'ın İran sınırı Azerbaycan kontrolüne geçti! 0:00 / 0:00

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın İran sınırı tamamen Azerbaycan kontrolüne geçtiğini duyurdu.

20 köy ve 1 kasabanın daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyuran Aliyev, "Azerbaycan ordusu, Füzuli ekseninin Mollaveli, Yukarı Rafidinli ve Aşağı Rafidinli köylerini, Cebrail ekseninin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı." ifadelerini kullandı.

Açıklanan son verilere göre, 140 yerleşim birimi Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

ALİYEV'DEN BARIŞ GÜCÜ AÇIKLAMASI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Aliyev, "Dağlık Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz" dedi.

Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin kültürel özerkliğine ilişkin " Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir" dedi

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin tarafından Dağlık Karabağ'daki çatışmalara yönelik yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve gerilimin tek çözümü diyalog zemini oluşturmak ve diplomatik yol" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin açıklamasında, diplomasi ve barışçıl çözüm yollarını Azerbaycan ve Ermenistan'a hatırlattığını belirtti.

PAŞİNYAN: DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmede bulunmuştu.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmaların diplomatik yolla çözülemeyeceğini belirten Paşinyan, "Şu aşamada krizin diplomatik yolla çözülmesi mümkün değil. Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey... Azerbaycan tarafı için artık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

NATO'DAN SARKİSYAN'A: TARAF DEĞİLİZ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i NATO Merkez Karargahında ziyaret etmişti.

Stoltenberg Sarkisyan'a çatışmada taraf olmadıklarını işaret ederek, "Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" dedi.

ELE GEÇEN YERLEŞİM 125'E ULAŞTI

Azerbaycan ordusunca ele geçirilen 1 kasaba ve 21 köyle birlikte 27 Eylül'den bu yana ele geçirilen yerleşim birimi sayısı böylece 125'e ulaştı. Edinilen bilgilere göre Dağlık Karabağ'ın güneyinde bulunan Ermeni güçlere ait cephe hattının büyük ölçüde darbe aldığı ve zayıfladığı öğrenildi.

400 KİŞİLİK TABUR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi.

AA'da yer alan habere göre Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi.

ERMENİSTAN BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.