        Haberler Gündem Güncel 550 bin lira ceza! Dur ihtarına uymadı... | Son dakika haberleri

        550 bin lira ceza! Dur ihtarına uymadı...

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 01:14 Güncelleme:
        550 bin lira ceza!

        İHA'nın haberine göre; olay, Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki cipe çarptı. Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Yapılan incelemede sürücü Meltem İ.’ye; "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        "İsrail ile gizli iş birliği affedilemez"
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Fransa'da şampiyon PSG!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
