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58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

Mide ameliyatı operasyonuyla tam 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, adeta başka biri oldu! Instagram hesabını oldukça aktif kullanan oyuncunun son hali şaşırttı...

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  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Doktorlar dizisinin Gestapo'su, Geniş Aile'nin Domuşuk Sevim'i gibi sevilen karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, uzun bir süre kilolarıyla baş etmeye çalıştı.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    En sonunda mide ameliyatı geçiren Bozoğlu, tam tamına 58 kilo verdi! Ünlü oyuncu, verdiği kilolar sayesinde bambaşka biri oldu! İşte, Bozoğlu'nun son hali...
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu’nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor.
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. 
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. 
  • 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta yeniden doğdu! Onu görenler hayran kaldı

    Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.

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