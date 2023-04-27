Araçların denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları, üzerlerinde yer alan sayı ve rakamlarla belirli bölgeleri işaret ederler. Peki, bu işaretlerden biri olan 58 hangi şehrin plakası? Sivas ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
58 Plaka Numarası Hangi İlin?
Türkiye’de 58 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Sivas olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir eyalet merkezi olan Sivas, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir. 1962 tarihinde çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmesi üzerine ise Sivas, alfabetik sıralaması gereği 58 plaka kodunu almıştır.
Bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesi olan Sivas’ın yüzölçümü 28. 619 kilometrekare, nüfusu ise 634 bin 924’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Sivas’ta trafiğe kayıt edilmiş ve plaka il kodu 58 olan araçların sayısı ise 175 bin 546 olarak belirlenmiştir. Sayısı 150 bini aşan bu araçlar arasında kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi araçlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.
Sivas İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de kullanılan araç plakalarında, il kodundan sonra gelen ve harflerden oluşan bölüm, bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir. Sivas merkez ilçeleri, Suşehri ilçesi, Kangal ilçesi, Gemerek ilçesi, Şarkışla ilçesi, Gürün ilçesi, Zara ilçesi, Yıldızeli ilçesi, Divriği ilçesi ve Koyulhisar ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 58 AC 001 - 58 AZ 999
- 58 DA 001 - 58 DV 999
- 58 FE 001 - 58 FZ 999
- 58 M 0001 - 58 M 7749
- 58 NA 001 - 58 NZ 999
- 58 S 0001 - 58 S 8000
- 58 T 0001 - 58 T 7749
Suşehri İlçesi Plaka Kodları:
- 58 EK 001 - 58 EP 999
- 58 M 9251 - 58 M 9499
- 58 SA 001 - 58 SZ 999
- 58 T 9251 - 58 T 9499
Kangal İlçesi Plaka Kodları:
- 58 ED 001 - 58 EE 999
- 58 LA 001 - 58 LZ 999
- 58 M 9000 - 58 M 9250
- 58 T 9000 - 58 T 9250
Gemerek İlçesi Plaka Kodları:
- 58 FA 001 - 58 FD 999
- 58 M 8250 - 58 M 8499
- 58 T 8250 - 58 T 8499
Şarkışla İlçesi Plaka Kodları:
- 58 ER 001 - 58 ET 999
- 58 HA 001 - 58 HZ 999
- 58 M 9500 - 58 M 9749
- 58 T 9500 - 58 T 9749
Gürün İlçesi Plaka Kodları:
- 58 EA 001 - 58 EC 999
- 58 M 8500 - 58 M 8749
- 58 T 8500 - 58 T 8749
Zara İlçesi Plaka Kodları:
- 58 DY 001 - 58 DZ 999
- 58 EF 001 - 58 EH 999
- 58 M 9750 - 58 M 9999
- 58 T 9750 - 58 T 9999
Yıldızeli İlçesi Plaka Kodları:
- 58 M 7750 - 58 M 7999
- 58 T 7750 - 58 T 7999
- 58 YA 001 - 58 YZ 999
Divriği İlçesi Plaka Kodları:
- 58 EU 001 - 58 EZ 999
- 58 T 8750 - 58 T 8999
- 58 M 8750 - 58 M 899
Koyulhisar İlçesi Plaka Kodları:
- 58 KA 001 - 58 KZ 999
- 58 M 8000 - 58 M 8249
- 58 T 8000 - 58 T 8249
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