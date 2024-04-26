TUR2024'ün kaderini belirleyecek etap
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda altıncı gün... TUR'a Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek. "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 TUR şampiyonluğunu garantileyeceği tahmin ediliyor
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bugün 160.1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek.
Geçmiş yıllarda olduğu üzere "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 şampiyonluğunu garantileyeceği gözüyle bakılıyor.
Sprinter bisikletçilerin pek fazla hoşlanmadığı tırmanış etabı için gözler yokuşçu sporculara çevrilmiş durumda...
Öte yandan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dün koşulan 177.9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniye ile kazandı ve Gdnel Ferdi Klasmandaki yerini korudu.
Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile başlayan TUR'da beşinci güne gelene kadar Genel Ferdi Klasman Birincisini belirleyecek Turkuaz Mayo 4 kez el değiştirdi.
Bodrum-Kuşadası etabını birinci olarak bitiren DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen Turkuaz Mayo'yu etap boyunca taşıdı.
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 28 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. Startı ilk kez Beşiktaş Meydanı'nda verilecek final etabı, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.