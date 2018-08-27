Akıllı telefon piyasasında en büyük paya sahip olan Apple’ın tanıttığı her yeni iPhone modeli önemli özellikler getirirken fiyatları da artıyor. Türkiye’deki döviz kuru sebebiyle son gelen zamlardan dolayı cepleri iyice yakan iPhone modellerinin fiyatlarının gelecekte dünya çapında artması bekleniyor. Artışın en büyük sebebi ise yeni 5G teknolojisi olacak.

Yakında standart haline gelecek 5G teknolojisini cihazlarında bulundurmak isteyen akıllı telefon üreticileri belli bir lisans ücreti ödemek zorunda kalacak ve bu da telefonların fiyatlarına yansıyacak. Nokia, 5G patenti için cihaz başına sabit ücreti 3 Avro yani yaklaşık 3.48 dolara sabitledi. Ericsson ise cihaz başına 2.50 dolar ile 5 dolar arasında değişen ölçekte bir miktar istiyor.

Nokia ve Ericsson’un yanında Qualcomm ise maksimum limit 400 dolar olmak üzere cihazın toplam fiyatı üzerinden yüzde 2.275’lik bir miktar talep ediyor. Bu da demek oluyor ki Apple, iPhone modellerinin fiyatına yaklaşık olarak 21 dolarlık bir ekleme yapmak zorunda kalacak. 5G patentine sahip bir diğer şirket olan Huawei’nin istediği miktar ise henüz açıklanmadı.

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