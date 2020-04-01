Evde kalalım ama nasıl?

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan vatandaşların sağlık, kira, fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.) temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi hizmete sunulmaya başlandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başvurular alınıyor.

6 AY ERTELEMELİ KREDİ ÖZELLİKLERİ

10.000 TL’ye kadar,

6 ay ödemesiz dönemli, aylık eşit taksitli,

36 aya varan vadelerle,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ DESTEĞİ BAŞVURU 2020

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlara finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta yer aldı.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına öncelikle cep telefonunuz aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.

Örnek Sms Metni:

DESTEK 11111111111 3000

ZİRAAT BANKASI 6 AY ERTELEMELİ KREDİ DESTEĞİ BAŞVURU 2020

Başvurular Ziraat Bankası ana sayfası üzerinden yapılabiliyor.

HALKBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ DESTEĞİ BAŞVURU 2020

Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak ya da Halkbank web sayfası üzerinden yapabilirsiniz.