Habertürk muhabiri Uzay Kesmen'in haberine göre Gülten Güneş 78 yaşında bir ev hanımı, Mustafa Güneş ise 80 yaşında emekli bir toptancı. 60 yıl önce Sivas'ta görücü usulüyle evlendiler ama imkansızlıklar nedeniyle hiç düğünleri olmadı. O günden bugüne 4'ü kız 6 çocuk dünyaya getirdiler. Çocukları büyüdü, meslek sahibi oldu. Çocuklarından 4'ü Londra'da ticarete atılırken, biri avukat biri de müteahhit oldu. Yarım asır önce yoksulluk ve sefalet içinde evlenen Güneş çifti 9 da torun sahibi oldu. Uzun yıllar hamallık yapan Mustafa Güneş, daha sonra odun ve kömür toptancılığı yaparak eşine ve çocuklarına sahip çıkmaya çalışırken, ev hanımı Gülten Güneş'in hayatı ise 6 çocuğunu okutup büyütmekle geçti. 50 yıldır İstanbul'da yaşayan çift ise geçtiğimiz günlerde ilginç organizasyona imza attı.



60 YIL SONRA DÜĞÜN

Mustafa Güneş, evliliklerinin 60. yıldönümünde hayat arkadaşına bir sürpriz yaptı. En zor dönemlerinde hep yanında olan eşi Gülten Güneş'in bugüne kadar hep içinde ukde kalan isteğini gerçekleştirdi. Bir organizasyon firmasıyla anlaşan Mustafa Güneş, yazlıklarının bulunduğu Marmaraereğlisi'nde sokak ortasında düğün töreni düzenledi. Temsili nikah töreninin de organize edildiği düğünde Mustafa Güneş, 60 yıllık hayat arkadaşıyla masaya oturdu. Törene akrabalar, eş dost ve komşulardan oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı. Dualarla nikah kıyıldı, Fatiha okundu.





"MASALIMIZA HOŞGELDİNİZ"

Nikah masasının arkasına konulan 'Bir yastıkta 60 yıl' başlıklı pankartta ise, "6 çocuk, 6 düğün, 6 yeni evlat 9 baldan tatlı torun, mezuniyetler, kutlamalar, düğünler, neşeli günler, sıkıntılı günler, üzüntüler, sevinçler ve sayısız mutluluk dolu an! Veee... Macera devam ediyor. Masalımıza hoşgeldiniz..." yazısı yer aldı.

"HER GÜNÜ EMEK VE SABIR DOLU"



HABERTÜRK'e konuşan çiftin avukat kızı Gülnaz Güneş şunları söyledi:

"Annem babam fakirlik ve sefalet içinde evlenmişler. Dolayısıyla düğünleri olmamış. Annemin içinde bir ukde, bir arzu olarak kalmıştı. Parasızlık içinde annemin sabrı ve tahammülü ile ilişkiyi ayakta tutmayı başarmışlar. Annemin bugünlere gelinmesinde ve bizi büyütmesinde büyük bir emeği var. Her günü emek ve sabır dolu. Babam 60 yıl önce tesadüfen anneannemi görmüş ve kanı çok ısınmış. Bu kadının kızı da iyidir diyerek annemle evlenmiş. Babam da aile birliğini korumak için çok büyük bir disiplin ve fedakarlıkla çalıştı bu güne kadar. Bu evlilik, asla bugün hiçbir kadının katlanamayacağı düzeyde fedakarlıklarla örülü. Ama nihayetinde birlik ve beraberlik içinde olunduğu için bereketlenen, değerlenen, varlığa zenginliğe evrilen bir evlilik olmuş. Bu düğünü babam organize etti. Annemin hayat boyu bizler için verdiği emekleri nedeniyle annemi onore etmek istedi. Zaten 'Eğer 60 yılı görürsek ben sana çok güzel bir parti, bir düğün yapacağım' diyordu. Annem hayatı boyunca hep vermiş. Hayatında ilk defa ise kendisi için bir organizasyon yapıldı."

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