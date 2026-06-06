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        Haberler Dünya 6 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        6 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        6 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) kentin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde bir çadıra saldırı düzenledi.

        Çevredeki çadırların da zarar gördüğü saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.

        İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 951'e, yaralıların sayısı da 2 bin 984'e yükseldi.

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