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        Haberler Dünya 6 hafta süren dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı! Hindistan Başbakanı Modi 3. kez seçimi kazandı | Dış Haberler

        6 hafta süren dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı! Hindistan Başbakanı Modi 3. kez seçimi kazandı

        "Dünyanın en büyük seçimi" olarak adlandırılan 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona eren Hindistan genel seçimlerinde kazanan belli oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üçüncü kez seçimi kazandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 07:58
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        Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazandı.

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        Hindistan Seçim Kurulunun verilerine göre, 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona eren genel seçimde sayım sona erdi.

        Seçmen sayısının yaklaşık 970 milyon olduğu ülkede, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirleyen seçimlerden galip çıkan, Hindistan Başbakanı Modi'nin başında olduğu BJP liderliğinde kurulan NDA oldu.

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        Hint basınında yer alan verilere göre, çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da, parlamentonun Halk Meclisi kanadındaki 543 sandalyenin 295'ini NDA kazandı.

        NDA, 2019 seçimlerinde 353 sandalye, 2014 seçimlerinde ise 336 sandalye kazanmıştı. Modi, bu yılki seçim kampanya dönemi boyunca NDA'nın 400 sandalyeyi geçeceğini öngörmüştü.

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        MODİ'NİN PARTİSİNİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

        Associated Press'in (AP) Hindistan Seçim Kurulu verilerine dayandırdığı haberinde ise NDA'nın 286 sandalye kazandığı bildirildi.

        Modi'nin partisi BJP 2019'daki genel seçimlerde 303 sandalyenin sahibi olurken bu seçimlerde sandalye sayısını 240'a düşürdü.

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        "DÜNYANIN EN BÜYÜK DEMOKRASİSİNİN ZAFERİ"

        Beklenenin altında bir oranla seçimlerden galip çıkmasına rağmen Modi, yaptığı konuşmada, "Bugünkü zafer dünyanın en büyük demokrasisinin zaferidir." dedi.

        Başbakan Modi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada da "İnsanlar art arda üçüncü kez NDA'ya güvendi. Bu, Hindistan'da tarihi bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

        Halkın isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecekleri mesajını veren Modi, kazandıkları eyaletler için partisinin "zaferini" tebrik etti.

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        MUHALEFET TAHMİNLERİN ÜZERİNDE OY ALDI

        Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA), anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy aldı.

        INDIA ittifakı, Halk Meclisi kanadındaki 543 sandalyenin 231'ini elde etti.

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        Muhalefet ittifakının öncüsü ve ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi, 2019'daki genel seçimlerde 52 sandalye alırken, bu seçimlerde sandalye sayısını neredeyse 2 katına çıkararak 99 sandalyenin sahibi oldu.

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        Hindistan'da bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 272'sine sahip olması gerekiyor.

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        1,4 milyarı aşkın nüfuslu ülkede yaklaşık 970 milyon seçmen bulunuyor. Seçimlere katılım oranı 2014'te yüzde 66,4, 2019'da 67,4 olarak kaydedilirken bu seçimde yaklaşık 640 milyon kişi oy kullandı.

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        Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #hindistan
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