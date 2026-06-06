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        Haberler Bilgi Gündem 6 Haziran 2026 Cumartesi reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

        6 Haziran 2026 Cumartesi reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

        6 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait reyting verileri, televizyon izleyicilerinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. AB ve Total kategorilerinde hangi programların öne çıktığı, günün en çok izlenen yapımları ve prime time kuşağındaki rekabetin son durumu merak konusu oldu. Ekranlarda yayınlanan dizi, yarışma ve programlar arasındaki izlenme yarışı hız kesmeden devam ederken, günün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımların reyting karnesi netleşmeye başladı. Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabetin sonuçları merak edilirken, günün en çok izlenen programları ve sıralamadaki değişiklikler öne çıkıyor. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının kıyasıya yarıştığı bu akşamın reyting tablosu, milyonlarca izleyici tarafından yakından izleniyor. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

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        6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Düne ait reyting verileri henüz açıklanmadı. Sonuçlar paylaşıldığında detaylara haberimizde yer vereceğiz ve güncel tabloyu sizlerle buluşturacağız.

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        6 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        6 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        6 HAZİRAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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