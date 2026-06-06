6 Haziran 2026 Cumartesi reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımların reyting karnesi netleşmeye başladı. Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabetin sonuçları merak edilirken, günün en çok izlenen programları ve sıralamadaki değişiklikler öne çıkıyor. Dizi, yarışma ve eğlence programlarının kıyasıya yarıştığı bu akşamın reyting tablosu, milyonlarca izleyici tarafından yakından izleniyor. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...