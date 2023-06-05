6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi?

SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sinop Valiliği'nden sağanak yağış sebebiyle 5 Haziran günü okulların tatil olmasına yönelik resmi açıklama geldi. Valilikten yapılan duyuru şu şekilde: İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yapış nedeniyle; 05 Haziran 2023 Pazartesi Günü "Ayancık" ve "Türkeli" ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, Halkeğitim kurslarında "Eğitim Öğretime" 1 gün ara verilmiştir. 05 Haziran 2023 Pazartesi günü "Erfelek" ilçemizde "Taşıma eğitime" 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."