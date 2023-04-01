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6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, havadan çekilen görüntülerde felaketin boyutu net şekilde görüldü. İşte Hatay'ın son hali...

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  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Önce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, ardından 20 Şubat'ta yaşanan deprem Hatay kent merkezi ve ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde yıkılmış veya ağır hasarlı çok sayıda bina, helikopterden görüntülendi.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Görüntülerde, yıkımın geniş bir alana yayıldığı, Habib-i Neccar, Şeyh Muhammed Camisi başta olmak üzere çok sayıda tarihi yapının da depremler nedeniyle zarar gördüğü yer aldı.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Antakya'daki "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi ile asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan binaların da yıkıldığı görüldü.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Bazı bölgelerde yapıların tamamının enkaza dönüşmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Ekiplerin, aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sayesinde bazı mahallelerde enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı gözlendi.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Antakya'da 27 yıllık esnaf Ali Gazi, iş yerinin bulunduğu bölgede en büyük yıkımı Hatay merkezli depremlerde yaşadıklarını söyledi.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Büyük felaket olduğunu vurgulayan Gazi, "Bu bölge eskiden yaşanan depremlerde de harap olmuş onun için ismi Haraparası kalmış.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Yine burada çok büyük yıkım yaşandı. Çok eski yapılar, tarihi eserler vardı, hepsi yıkıldı" ifadesini kullandı.
  • 6 Şubat'ın vurduğu Hatay'ın havadan görüntüsü yürekleri yaktı! - Son dakika haberleri

    Enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde kentin üzerini toz kaplaması da görüntülere yansıdı.

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