6 Şubat günü tarihimizin en acı günlerinden biri oldu. Ülkemizi derinden etkileyen ve hala yaraları sarılmaya çalışılan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. MHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın 6 Şubat tarihinin tatil edilmesini talep etmesiyle "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair son gelişmeler...