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6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu?

Soğuk hava dalgası Türkiye genelini etkisi altına almaya başlarken, cumartesi ve pazar günleri için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi. Hafta sonu İstanbul özelinde karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbullular, 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okulların kar nedeniyle tatil olup olmayacağı mercek altına aldı. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi MGM ile İstanbul hava durumu tahminleri...

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  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul hafta sonu yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklıkların düşmesi ve soğuk havanın etkili olmasıyla Türkiye genelinde birçok il beyeza bürünürken, İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?" İşte 6 Şubat Pazartesi okulların tatil olup olmayacağının yanıtı...
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU? 

    İstanbul'daki okullar için 'kar tatili' açıklaması henüz gelmedi. İlgili makamlardan resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    VALİ YERLİKAYA'DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/sa), Avrupa Yakası'nda tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

     
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

    İstanbul'da, Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

     

    Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

     
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den paylaşılan İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde:

    Cumartesi: Yağmurlu 8/3

     

    Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 6/3

     

    Pazartesi: Kar Yağışlı 6/1

     

    Salı: Kar Yağışlı 3/2

     

    Çarşamba: Kar Yağışlı 4/1

     
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    AKOM'DAN UYARI!

    AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

     

    Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

     
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

     
  • 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı?

    Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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