Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Doğduğunuz anın ay ve günü milyonlarca kilometre ötedeki gezegenlerin hareketleriyle direkt olarak ilişkilidir. 6 Temmuz doğumlular ise bu hareketler sonucu koruyucu bir kalkan ve merhamet ile ilişkilendirilmişlerdir. Peki, 6 Temmuz hangi burç? İşte 6 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kökeni eski Mısır’a kadar uzanan astroloji, binlerce yıldır kehanet ve aynı zamanda ilim kaynağı olmuştur. Her şey birbirine bağlıdır ilkesiyle göksel hareketler elbette ki karakterimiz, mizacımız üzerinde belli bir takım yansımalara neden olabilmektedir. İşte 6 Temmuz tarihinde dünyaya gelenler şefkat, hassasiyet ve aile bağlarına önem ile kendini bulur. Biz de bu yazımızda 6 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu tarihte doğanların yükselen özellikleri ve yorumu ve 6 Temmuz ile ilgili genel astrolojik bilgiler paylaşacağız.

        6 Temmuz Burcu Ne?

        6 Temmuz hangi burç sorusu şüphesiz ki yengeç burcuyla yanıtlandırılabilir. Yengeç burcunun anahtar kelimeleri “sadakat, unutmamak, yuva” kavramlarıdır. Yengeç bireyleri bu üç temel özellikle öne çıkar ve tüm yaşamını bunlara göre kurgular. Bir de kişinin yaşamındaki belli özellikleri belirleyen yükselen burcu vardır. Yükselen burç doğum saati ve doğum yeri ile ilişkilidir. Bu sebeple 6 Temmuz yükseleni nedir sorusuna yanıt bulabilmek için bu bilgileri elde etmek gerekir.

        2

        6 Temmuz Burcu Özellikleri

        Yengeç burcu Zodyak’ın dördüncü burcudur. Yönetici gezegeni Ay olan yengeç burcunun elementi ise sudur. Yengeç burçları burçlar kuşağındaki sezgileri en güçlü olan burçtur. Güvenlik ve koruma görevi yengeç bireyleri için doğal bir reflekstir. Çevrelerine bu davranışlarıyla her zaman güven ve samimiyet aşılarlar. Elbette ki erkek ve kadın yengeç bireyleri farklıdır. Şimdi 6 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:

        • Yengeç erkeği sevdiğine karşı sadakati ve bağlılığı ile öne çıkar. Bir kere bağlanan yengeç erkeği ömür boyu vazgeçemez.
        • Yengeç erkeği maddi konularda güvenilirdir. Boğa erkeği kadar olmasa da yatırım ve birikim yapmayı sever.
        • Yengeç erkeği için aile kavramı çok değerlidir. Kökleri ve geçmişi yengeç erkeğini tamamlayan bir unsurdur.
        • Romantizm denilince ilk akla gelenlerden olan yengeç erkeği küçük jestler ve sürprizler yapmayı sever.
        • Yengeç erkeğinin uğurlu günü pazartesidir.
        • Yönetici pozisyonları yengeç erkeği için başarının anahtarıdır.
        3

        Şimdi 6 Temmuz burcu kadını özelliklerine bir değinelim:

        • Yengeç kadını için anaçlık doğal bir reflekstir. Sadece kendi çocukları değil, başka çocuklarını da koruyup kollar.
        • Yengeç kadını empati yeteneğiyle öne çıkar. Başkalarının dertlerini, sorunlarını çözmeye çalışan yengeç kadını çoğu zaman kendini ihmal eder.
        • Duygularını derin yaşamayı seven yengeç kadını aynı zamanda zengin bir iç dünyaya da sahiptir.
        • Yengeç kadını ailesindeki bireylerle derin ve kopmaz bağlar kurar.
        • Hassas yapıdaki yengeç kadını kendini bunalmış ve sıkışmış hissettiğinde savunmacı bir tutum sergiler. Böyle durumlarda ona zaman tanıyın.
        • Zevkli bir moda anlayışı olan yengeç kadını takı takmayı ve güzel giyinmeyi sever.

        6 Temmuz Burcu Yorumu

        Yengeç burcunun etkili olduğu bu özel günde dünyaya gelenler doğal olarak koruyucu, merhametli bir yapıya sahiptir. Bu hem aile hem de çevrelerindeki kişiler için geçerlidir. İş yaşamında başarı yengeç bireyleri için güven ve sadakat üzerinde inşa edilir. Bu yüzden 6 Temmuz doğumlular başarıyı yakalayıp maddi olarak güvende olurlar. Kişisel yaşamlarında ise 6 Temmuz doğumlular sevecen ve iyi niyetli yapılarıyla dikkat çeker.

        4

        6 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

        6 Temmuz'da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları aşağıdadır:

        • Melisa Sözen
        • Aziz Nesin
        • Ata Demirer
        • Fırat Doğruloğlu
        • Yonca Cevher

        6 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

        6 Temmuz'da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

        • 50 Cent
        • Victoraş Astafei
        • Eva Green
        • Zé Roberto
        • Kate Nash
        4 Temmuz hangi burç?
        4 Temmuz hangi burç?
        5 Temmuz hangi burç?
        5 Temmuz hangi burç?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        Philadelphia Koridoru neden önemli?