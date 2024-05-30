6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Doğduğunuz anın ay ve günü milyonlarca kilometre ötedeki gezegenlerin hareketleriyle direkt olarak ilişkilidir. 6 Temmuz doğumlular ise bu hareketler sonucu koruyucu bir kalkan ve merhamet ile ilişkilendirilmişlerdir. Peki, 6 Temmuz hangi burç? İşte 6 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…
Kökeni eski Mısır’a kadar uzanan astroloji, binlerce yıldır kehanet ve aynı zamanda ilim kaynağı olmuştur. Her şey birbirine bağlıdır ilkesiyle göksel hareketler elbette ki karakterimiz, mizacımız üzerinde belli bir takım yansımalara neden olabilmektedir. İşte 6 Temmuz tarihinde dünyaya gelenler şefkat, hassasiyet ve aile bağlarına önem ile kendini bulur. Biz de bu yazımızda 6 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu tarihte doğanların yükselen özellikleri ve yorumu ve 6 Temmuz ile ilgili genel astrolojik bilgiler paylaşacağız.
6 Temmuz Burcu Ne?
6 Temmuz hangi burç sorusu şüphesiz ki yengeç burcuyla yanıtlandırılabilir. Yengeç burcunun anahtar kelimeleri “sadakat, unutmamak, yuva” kavramlarıdır. Yengeç bireyleri bu üç temel özellikle öne çıkar ve tüm yaşamını bunlara göre kurgular. Bir de kişinin yaşamındaki belli özellikleri belirleyen yükselen burcu vardır. Yükselen burç doğum saati ve doğum yeri ile ilişkilidir. Bu sebeple 6 Temmuz yükseleni nedir sorusuna yanıt bulabilmek için bu bilgileri elde etmek gerekir.
6 Temmuz Burcu Özellikleri
Yengeç burcu Zodyak’ın dördüncü burcudur. Yönetici gezegeni Ay olan yengeç burcunun elementi ise sudur. Yengeç burçları burçlar kuşağındaki sezgileri en güçlü olan burçtur. Güvenlik ve koruma görevi yengeç bireyleri için doğal bir reflekstir. Çevrelerine bu davranışlarıyla her zaman güven ve samimiyet aşılarlar. Elbette ki erkek ve kadın yengeç bireyleri farklıdır. Şimdi 6 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:
Şimdi 6 Temmuz burcu kadını özelliklerine bir değinelim:
6 Temmuz Burcu Yorumu
Yengeç burcunun etkili olduğu bu özel günde dünyaya gelenler doğal olarak koruyucu, merhametli bir yapıya sahiptir. Bu hem aile hem de çevrelerindeki kişiler için geçerlidir. İş yaşamında başarı yengeç bireyleri için güven ve sadakat üzerinde inşa edilir. Bu yüzden 6 Temmuz doğumlular başarıyı yakalayıp maddi olarak güvende olurlar. Kişisel yaşamlarında ise 6 Temmuz doğumlular sevecen ve iyi niyetli yapılarıyla dikkat çeker.