Muhteşem bir opera ve bale şölenine hazırlanan 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği 5 eser ile Efes Antik Tiyatrosu’nda iki hafta boyunca seyirciler ile buluşacak.

Koreografisi ve librettosu ünlü Fransız koreograf Marius Petipa’ya ait olan eserin rejisi ve düzenlemesi Ayşem Sunal Savaşkurt imzası taşıyor. Eserin başrollerini Prenses Aurora rolünde Burcu Olguner ile Prens Florimund rolünde Çağın H. Özideş paylaşırken Carabosse rolünü Selahattin Erkan, Leylak Perisi rolünü ise Cansu Polat canlandıracak.

Orkestra Şefi Roberto Gianola yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğu sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

Kötü kalpli büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perde olarak sahnelenecek.

6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 7 Temmuz Cuma akşamı, ünlü Rus Besteci Çaykovski’nin şaheseri Uyuyan Güzel balesinin prömiyeri ile açılacak.

CARMEN’İN ÖYKÜSÜ BALE ADIMLARIYLA SAHNEDE OLACAK

10 Temmuz Pazartesi akşamı, festivale ilk kez katılan Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perde olarak sahnelenecek Carmen balesi sanatseverlerin karşısında olacak.

Bestesi Georges Bizet’ye, koreografisi ve librettosu Carlos Vilan’a, müzik düzenlemeleri Tulio Gagliardo’ya ait olan eser, İspanya’nın Sevilla kentinde bir tütün fabrikasında çalışan asi ve güzel Carmen’in, Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini sahneye taşıyacak.

Orkestra şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Samsun Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğuna eşlik edecek.

EFES ANTİK KENTİ’NDE CARMINA BURANA YANKILANACAK

13 Temmuz Perşembe akşamı, Alman Besteci Carl Orff’un en çok bilinen ve sevilen eseri Carmina Burana sahne kantatı seslendirilecek.

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Carl Orff tarafından Münih yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 kadar şiir ve şarkıdan esinlenerek oluşturulan Carmina Burana eserinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Orkestra Şefi Vladimir Lungu, İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosunu Koro Şefi Orhan Öner Özcan yönetecek.

Solistler soprano Ayşe Şenogul, tenor Erdem Erdoğan, bariton Nejad Beğde’ye Koro, Çocuk Korosu ve Orkestra Sanatçılarının eşlik edeceği bu muhteşem eser Efes Antik Kentinin tarihi sütunlarında yankılanacak.

ÜNLÜ BİR MÜZİKALLE FESTİVAL DEVAM EDECEK

Festival 16 Temmuz Pazar akşamı, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak Damdaki Kemancı müzikali ile devam edecek.

Seyircileri 1905 çarlık Rusyasına, gelenek ve devrim arasında sıkışmış Anatevka köyü sakinlerinin dünyasına götürecek 2 perdelik ünlü müzikalin müzikleri Jerry Bock’a, rejisi Volkan Severcan’a, koreografisi Serbülent Biçer ve Özgür Adam İnanç’a ait.

Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve takviye olarak İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçıları ile Koro Şefi Anıl Aydın yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu, Solist Sanatçılara ve Mersin DOB Bale Topluluğuna eşlik edecek.

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FESTİVALİN KAPANIŞI ETKİLEYİCİ BİR OPERA ESERİYLE YAPILACAK

Festival, 21 Temmuz Cuma akşamı Gaetano Donizetti'nin üç perdelik trajik operası Lucia di Lammermoor operası ile sona erecek. Sir Walter Scott'un “Lamermoor Gelini” adlı tarihî romanından uyarlanan eserin Rejisörlüğünü Carlos Vilan yaparken Orkestra şefliğini Tulio Gagliardo üstlenecek.

6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nde yer alan etkinlikler Efes Antik Tiyatrosu’nda saat 21.00’de başlayacak.