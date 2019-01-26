Duruşmada, öldürülen Aziz Özbay'ın 6 yaşındaki kızı pedagog eşliğinde alınan ifadesinde babasını, annesi ile İbrahim Şeyh Ahmet'in öldürdüğünü söyledi.



Olay, 16 Aralık 2017'de meydana geldi. Fethiye'nin kırsal Karaçulha Mahallesi yakınlarındaki tarlasını sürmeye giden köylülerden biri, kötü kokular geldiğini fark edip, çevrede arama yapınca, başına çuval geçirilmiş, çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin 10 gün önce ortadan kaybolan evli ve bir çocuk babası Aziz Özbay'a ait olduğunu belirledi. 15 yıldır Fethiye'de yaşayan ve bir nakliyat şirketinde şoförlük yapan Aziz Özbay, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Katil zanlısını araştıran polis, cenaze için Şanlıurfa'ya giden ve bir daha dönmeyen Rabia Özbay'ın, eşinin iş arkadaşı Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet ile yasak aşk yaşadığını belirledi.

İkili Aziz Özbay'ı öldürdükleri gerekçesiyle, G.K. da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve emniyette cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öne sürülen ikili tutuklandı. G.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rabia Özbay ve İbrahim Şeyh Ahmet hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"BİR ANDA ŞOKA GİRDİM HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"



Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu 2 sanık ve tutuksuz sanık G.K. ile avukatları katıldı. Rabia Özbay, savunmasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendim çalışıp çocuklarımın ihtiyacını karşılıyordum. Eşim, İbrahim ile çalışıyordu. Olayla ilgili bir ilgim yoktur. O gece İbrahim evime girmiş. Işığı yakınca 'Kimsin' dedim. Ben çocuklarımla mutfakta uyuyordum. 'Eşini öldürdüm. Ben İbrahim' dedi. Bir anda şoka girdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.



Tercüman eşliğinde savunması alınan Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet ise, "Suçlamalarla alakam yok. Biz Aziz'in evinde kavga ettik. Kavga sırasında, ben sopayla iki kez vurdum. Bıçakla saldırmadım. Ardından evden çıkıp gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi. Mahkeme başkanının olayı ayrıntılarıyla tekrar anlatmasını istemesi üzerine de Rabia Özbay'ın tuvalet penceresini açıp, kendisini eve aldığını söyledi. Rabia Özbay'ın kocasıyla kavga etmesi üzerine kendisini aradığını, bunun üzerine eve geldiğini ifade eden tutuklu sanık, "Eve tuvaletin penceresinden girdim. Kavga nedeniyle dayanamayarak, sopayı alıp Aziz Özay'a vurdum. Öldüğünü görünce ayrıldım" diye konuştu.